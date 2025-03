Mulheres que Fazem: evento promove dia de protagonismo feminino na FIEPB

Uma grande celebração do talento, do empoderamento e do protagonismo feminino no ambiente empreendedor da Paraíba. Assim foi o Mulheres que Fazem, evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), que pela primeira vez em sua história abriu as portas para capacitar e incentivar novas conexões entre as mulheres empreendedoras da Paraíba.

Promovida na sede da FIEPB em Campina Grande, a programação proporcionou um dia inteiro de palestras e capacitações, além de estimular, principalmente, o networking e a celebração de novas conexões entre as mulheres empreendedoras da Paraíba. Ao realizar a abertura do evento, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, destacou que o Mulheres que Fazem simboliza o novo tempo que a instituição vivencia, abrindo as suas portas para conhecer e acolher as prioridades dos diversos segmentos que fazem parte da classe empresarial paraibana.

“Essa é a primeira vez que a FIEPB está abrindo as suas portas para receber as empreendedoras paraibanas, com o objetivo de conhecer e acolher as suas necessidades, desafios e demandas. Essa é uma iniciativa que, para nós, sempre foi uma prioridade, não só para fazer o justo reconhecimento da força e do potencial da mulher empreendedora, especialmente da industrial paraibana, como também para apresentar tudo que o Sistema Indústria pode oferecer para reforçar e ampliar esse papel fundamental que elas exercem no mercado e na sociedade”, pontuou o presidente.

Idealizadora do evento, a empresária Narriman Napy Pereira explicou que o Mulheres que Fazem é a primeira de uma série de iniciativas que estão sendo pensadas e desenvolvidas para apoiar e valorizar a atuação feminina no setor industrial paraibano.

“Esse é um evento que nós idealizamos para apresentar à mulher empreendedora paraibana as grandes possibilidades que a FIEPB oferece. A nossa intenção é que cada empreendedora, com suas particularidades, possa encontrar aqui algo que a inspire, capacite e traga novos conhecimentos. Então, foi uma grande alegria promover esse evento, transmitindo a mensagem de que se nós tivermos foco e conhecimento, nós podemos nos reinventar e realizar cada vez mais”, destacou Narriman Napy Pereira.

Principal palestrante do dia, a chefe de gabinete da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Danusa Amorim, apresentou ao público as iniciativas que a instituição vem promovendo para estimular ainda mais a participação feminina no setor industrial brasileiro.

Palestra da chefe de gabinete da CNI, Danusa Amorim

Durante a palestra, Danusa, que também lidera na CNI o Fórum Nacional da Mulher Empresária e o Programa de Excelência Sindical, ressaltou que ampliar a representatividade feminina no Sistema Indústria é uma das prioridades da confederação. Para isso, segundo ela, uma das principais estratégias utilizadas pela instituição é estimular a criação e o fortalecimento de redes de colaboração entre o público feminino.

“A CNI está fazendo um trabalho muito importante e intenso no âmbito do Fórum das Mulheres Empresárias, local onde trocas de experiências são feitas, além de capacitações, encontros e, principalmente, o foco no desenvolvimento dessas competências femininas. Então, esse evento Mulheres que Fazem, realizado com tanto carinho pela FIEPB, contribui imensamente com esse propósito. Eu fiquei encantada com toda a colaboração e como as mulheres estão trabalhando em rede aqui na Paraíba. Isso engrandece e muito a força feminina”, enfatizou Danusa Amorim.

As Mulheres que Fazem!

Com a proposta de oferecer ao público uma programação diversificada, que contemplasse as múltiplas possibilidades e desafios que fazem parte da rotina da mulher empreendedora, a primeira edição do Mulheres que Fazem contou, além da palestra de Danuza Amorim, com quatro talks temáticos.

O primeiro deles deu destaque a um assunto que costuma provocar uma série de dúvidas e questionamentos profissionais entre as mulheres empreendedoras: a capacidade de se reinventar. Por essa razão, para demonstrar que essa reinvenção sempre vale a pena, subiram ao palco da FIEPB a empresária Narriman Napy Pereira, da Toca do Saci, a cantora e influenciadora digital Janine Lima e a proprietária da Cachaçaria Triunfo, Maria Júlia Baracho.

“Me senti muito honrada e feliz por participar desse evento, que enaltece o papel da mulher empreendedora, e por esse reconhecimento que nos foi oferecido pela FIEPB”, declarou Maria Júlia Baracho.

Em seguida, o segundo talk promoveu uma reflexão importante sobre a saúde da mulher, enfatizando a necessidade de que cada empreendedora possa enxergar a si mesma como uma prioridade. Para isso, participaram do debate a ginecologista e obstetra Margarida Almeida, a endocrinologista Annelise Meneguesso e a psicóloga Aline Lima.

Já no turno da tarde, o Sistema Indústria da Paraíba reuniu algumas de suas gestoras para apresentar ao público do Mulheres que Fazem o que as suas instituições podem oferecer para impulsionar empresas, carreiras e projetos de vida.

Participaram desse momento a diretora regional do SENAI Paraíba, Daniela Almeida, a superintendente do SESI no estado, Sílvia Pereira, a superintendente do IEL-PB, Raquel Leite, além da presidente do SINDVIDROS/PB, Nelma Pires.

“Hoje foi um dia de glória para nós que fazemos a FIEPB, porque abrir as portas da casa para fazer um evento voltado à mulher empreendedora é uma conquista da nova era que vivemos. Além disso, o evento também é importante porque toda e qualquer indústria, para que ela produza e cresça, precisa contar com a qualificada mão de obra feminina. Então, nada mais justo do que investir e valorizar essas mulheres que fazem a diferença em nosso estado”, afirmou Nelma Pires.

Encerrando a programação de capacitações, o quarto talk trouxe informações e dicas valiosas para que as empreendedoras possam construir e fortalecer a sua comunicação pessoal. O assunto, que é fundamental na construção de carreiras e projetos de vida, ganhou destaque no Mulheres que Fazem com a participação da empresária Ivania Araújo, d’O Boticário, da influenciadora digital Mirella Lira, da gerente de Comunicação e Marketing da FIEPB, Pollyane Mendes, e da fisioterapeuta Natália Lima.

E, para coroar um dia inteiro de capacitações, o Mulheres que Fazem, que também contou com a presença do vice-presidente da FIEPB para a Região Sindical do Sertão, Clodoaldo Amorim, promoveu ao final do evento um importante momento de networking e construção de novas conexões.

Com isso, o Sistema Indústria da Paraíba reafirma o seu compromisso de construir um novo tempo, em que o protagonismo feminino no setor industrial seja cada vez maior e mais significativo para o mercado paraibano.