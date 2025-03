FIEPB e TRT-13 planejam ampliação de parcerias na Paraíba

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, visitou esta semana, em João Pessoa, a sede do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região), ocasião em que foi renovada a parceria entre o TRT-13 e o SENAI para a oferta de serviços à comunidade por meio do Centro Integrado da Justiça Social (Cijus).

Ainda durante o encontro, o presidente da FIEPB também analisou com a presidente do tribunal, desembargadora Herminegilda Leite Machado, as possibilidades para celebração de novas parcerias entre as duas instituições. A intenção é beneficiar não só o setor industrial paraibano, como também a sociedade como um todo, em áreas como cultura, educação, compliance e segurança do trabalho.

De acordo com o presidente Cassiano Pereira, o TRT-13 é um importante parceiro institucional da Federação das Indústrias da Paraíba, desenvolvendo ações que beneficiam diretamente a comunidade, como é o caso do Cijus, criado pelo tribunal para promover os direitos humanos e a justiça social.

“Para a FIEPB é uma honra celebrar parcerias com o Tribunal Regional do Trabalho, especialmente em uma iniciativa tão importante como o Cijus, que oferece uma série de serviços gratuitos para a comunidade. Ficamos muitos felizes com a renovação desse convênio e temos certeza de que os atendimentos realizados pelo SENAI no local irão estimular a educação e fazer a diferença na vida de muita gente”, enfatizou Cassiano Pereira.

Ainda durante a reunião, o presidente também destacou que “diante do compromisso que nós temos, enquanto porta-vozes do setor industrial paraibano e de suas necessidades, estamos à disposição para firmar e ampliar parcerias com o TRT-13 e com todas as instituições que possam contribuir com o fortalecimento desse setor que é tão importante para o nosso estado”, acrescentou o presidente da FIEPB.

Por sua vez, a presidente do TRT-13, a desembargadora Herminegilda Leite Machado também pontuou a importância das iniciativas conjuntas que beneficiam a comunidade, reforçando que o TRT-13 está à disposição para analisar novas parcerias que possam trazer benefícios e impactar positivamente a sociedade paraibana.