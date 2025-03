Evento: secretário de Turismo faz palestra na no Startup Day

O Secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo Castelliano, é um dos palestrantes da 11ª edição do Startup Day, promovido pelo Sebrae Paraíba, que acontece em 22 de março. O evento, reconhecido por fomentar a troca de experiências e o networking entre empreendedores, investidores e especialistas, reúne nomes de destaque no cenário do empreendedorismo e da inovação.

Ao lado de Vitor Hugo Castelliano, o painel contará com as presenças de Laryssa Almeida, Werton Oliveira, Marco Maia, André Penazzi, Alisson Holanda e Euler Macedo, que discutirão tendências, desafios e oportunidades para impulsionar o ecossistema de startups na região.

O Startup Day é uma iniciativa que visa promover a integração entre as diversas áreas do empreendedorismo, incentivando o surgimento de novas ideias e soluções inovadoras para atender às demandas do mercado atual. Por meio de debates e apresentações, o evento se posiciona como um espaço de diálogo e construção de estratégias que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Para mais informações sobre a programação e os detalhes do evento, acesse: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/startupday .