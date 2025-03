Diretor da Cagepa esclarece sobre abastecimento em Campina Grande

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o diretor da Cagepa Borborema, Lucílio Ferreira, esclareceu a situação do abastecimento de água em Campina Grande e rebateu informações que apontavam para um suposto desabastecimento na cidade.

Segundo ele, Campina tem uma topografia irregular e uma rede de tubulação antiga, o que exige um gerenciamento cuidadoso para evitar problemas no fornecimento.

“Campina Grande é uma cidade bem atípica. Eu costumo dizer que quem faz o gerenciamento do abastecimento de água numa cidade como Campina Grande está apto para fazer em qualquer parte do mundo, porque tudo é ruim na questão de gestão. Você tem que começar pela topografia bastante irregular, que faz com que, quando você tem um vazamento, tenha que ter um cuidado muito grande no retorno desse abastecimento, para evitar provocar um novo vazamento”, explicou Lucílio.

Ele destacou que a Cagepa vem modernizando a rede de abastecimento, principalmente na área central, onde as tubulações são mais antigas. Segundo o diretor, já houve um avanço significativo na substituição das redes de ferro, que em 2019 representavam cerca de 40% da rede de distribuição e que hoje estão reduzidas a aproximadamente 15%.

“Quando há necessidade de fazer uma manutenção por vazamento, ao invés de retirarmos só aquele vazamento pontual, estamos optando por trocar uma área maior. Isso requer uma parada maior, mas permite a modernização da rede”, afirmou.

Lucílio também garantiu que Campina Grande tem uma vazão suficiente para atender toda a demanda da cidade, com capacidade de sobra na estação de tratamento de Gravatá.

“A vazão necessária para o atendimento de Campina Grande está garantida. Nossa estação de tratamento de água em Gravatá tem capacidade para atender toda a vazão requerida, ainda com sobra. Então realmente existiram algumas colocações não muito verdadeiras sobre desabastecimento. O que pode acontecer são interrupções pontuais devido a vazamentos ou manutenções programadas”, assegurou.

O diretor ainda citou a recente parada programada para a interligação da adutora de Catolé de Boa Vista, prevista para ser inaugurada até meados deste ano. Ele reforçou que a Cagepa segue trabalhando na modernização da rede para garantir um abastecimento mais eficiente e seguro para a população.