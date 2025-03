Cícero afirma que PP vai indicar o candidato a governador pela federação com União Brasil na PB

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena comentou sobre a federação que será formada entre seu partido, o Progressistas (PP), e o União Brasil para as eleições de 2026. Segundo ele, um dos critérios estabelecidos é que o PP deve indicar o candidato ao governo, já que o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, é filiado ao PP e deve ser o indicado da federação.

De acordo com o prefeito, o trabalho para a concretização da federação está sendo realizado de forma tranquila, e ele acredita que essa união resultará no maior partido do país, com mais de cem deputados, que irão contribuir com os objetivos que o poder público deve ter ao se preocupar com a nação.

Questionado sobre qual será o critério para definir quem comandará a federação na Paraíba, o prefeito explicou que essa decisão será tomada proporcionalmente ao tamanho da bancada de cada estado.

No caso da Paraíba, tanto o PP quanto o União Brasil possuem dois deputados federais, e ainda não há uma definição sobre quem ficará com o comando da federação no estado. No entanto, Cícero Lucena afirmou que, quanto à indicação para disputar o governo em 2026, o nome deverá sair do PP, uma vez que o partido já ocupa a vice-governadoria e deve pleitear a titularidade do cargo.