Câmara entrega Título de Cidadania Campinense a escritor

Na Sessão Solene dessa quarta-feira (19), o escritor paraibano Efigênio Moura recebeu o Título de Cidadania Campinense, de autoria do vereador Olimpio Oliveira e aprovado por unanimidade. O homenageado é autor de 12 obras, onde a temática é o interior do nordeste, expressando a variedade linguística nordestina. Além de suas obras, é membro da Academia de Letras de Campina Grande, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri, já foi condecorado com as medalhas de Augusto dos Anjos pela Assembleia Legislativa da Paraíba e recebeu outras homenagens.

Olimpio Oliveira, autor do Projeto de Lei, justificou a propositura de sua autoria, ressaltando que o homenageado não só é autor de belíssimas obras, mas preserva a cultura, os costumes, os fazeres e saberes nordestinos. O vereador disse que a sugestão da homenagem foi do artista Fred Ozanan, sendo rapidamente acatada, diante do relevante serviço para preservação da cultura. Olimpio mencionou o sotaque retratado nas obras, próprio do Caririzeiro, sendo captado com excelência e imortalizado em suas obras. Concluindo, destacou a honra para a Casa de Félix Araújo, uma vez que ‘’a CASA um dia abriu as suas portas para recepcionar e homenagear o homem das letras, que semeia livros nas escolas da Paraíba e do Brasil, transformando mentes e corações’’.

Efigênio Moura, o homenageado da noite, ressaltou inicialmente que os pormenores que são esquecidos nas grandes editoras se tornam grandiosos dentro do seu universo. Como exemplo, cita alguns personagens, lugares e histórias regionais que compõem sua literatura. O escritor menciona o seu último livro, intitulado ‘’Beijo de Pestana’’ (2022), uma obra de 1974 que retrata a Favela da Cachoeira, no bairro do Zé Pinheiro, localizado na cidade de Campina Grande. Outro livro mencionado chamado de ‘’Condado de Brevard’’, Campina Grande também é citada, onde Efigênio fala da representação do campinense na ‘’força, fé e qualidade do homem e da mulher campinense, da hombridade que nos faz autênticos, da simplicidade que nos faz tão iguais e da paixão pela terra, pelo chão e pelo canto da gente’’ – disse o autor. Concluindo a sua fala, ressaltou a importância de, apesar de caminhar por outros lugares, fortalecer as suas raízes e identidade.

A sessão foi presidida pelo vereador Luciano Breno, secretariada pelo vereador Wellington Cobra e cobrou com a presença do homenageado e convidados.

