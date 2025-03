Alerta de chuvas intensas para 49 cidades da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 49 municípios do Sertão paraibano. As precipitações podem chegar a 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.

As cidades em alerta são: Aguiar, Aparecida, Bernardino Batista, Boa Ventura, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Brejo dos Santos, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Carrapateira, Conceição, Coremas, Curral Velho, Diamante, Ibiara, Igaracy, Itaporanga, Jericó, Joca Claudino, Lagoa, Lastro, Manaíra, Marizópolis, Monte Horebe, Nazarezinho, Nova Olinda, Pedra Branca, Piancó, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Pombal, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Inês, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, São Domingos, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Piranhas, São José de Princesa, Serra Grande, Sousa, Triunfo, Uiraúna e Vieirópolis.

A recomendação é evitar áreas abertas, não estacionar sob árvores e desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou os Bombeiros (193).

*com informações do g1pb