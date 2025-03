Vigilância Sanitária de João Pessoa desmente informações falsas sobre o uso de sal e cloro no combate à dengue

A Vigilância Sanitária de João Pessoa esclarece uma falsa informação que tem circulado, mais uma vez, em seu nome nas redes sociais sobre a suposta orientação para adicionar sal e cloro em ralos de residências como forma de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O órgão reforça que, além de ser uma informação incorreta, a medida não é eficaz no combate ao mosquito.

De acordo com Victor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa, a recomendação de colocar sal e cloro nos ralos internos das casas é enganosa.

“Essa mesma informação circulou nas redes sociais ano passado e novamente estamos esclarecendo que, além de ser ineficiente no combate ao Aedes aegypti, essa medida ainda pode causar reações químicas indesejadas e danos à saúde”, destacou.

Em João Pessoa, as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses são coordenadas pela Vigilância Ambiental e Zoonoses com a eliminação de focos e criadouros do mosquito, reforço dos cuidados preventivos nas visitas domiciliares realizadas pelos agentes de endemias, além de um trabalho conjunto com a Atenção Primária e unidades de saúde para promover essas ações cada vez mais perto da população.

Mesmo com o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, o cuidado por parte da população é de extrema importância na prevenção contra o mosquito, a exemplo de limpeza dos quintais, vedação das caixas d’água, limpeza dos vasos de plantas e calhas.



Também é essencial receber os agentes de endemias para fazer a vistoria em possíveis focos do mosquito.