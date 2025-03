Semam vai plantar mais de 30 mil árvores em 65 bairros de João Pessoa

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) lançou, nesta quarta-feira (19), o programa João Pessoa +Verde, que vai promover o plantio de 33 mil mudas de árvores nativas na cidade em 2025.

Além desse lançamento, a Semam participou das ações do programa Carbono Zero, do Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, que fez o plantio de 300 mudas de árvores na área do Parque Cabo Branco.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que essa ação, em parceria com o TRT, se incorpora ao João Pessoa +Verde para manter a cidade sustentável. “Para nós é extremamente importante estabelecer parcerias dessa natureza. Nosso compromisso é contribuir para que João Pessoa se mantenha como uma cidade sustentável, sem perder de vista seu potencial econômico e de desenvolvimento. E para isso nós contamos com parceiros como o TRT”, ressaltou.

O João Pessoa + Verde irá fazer, até o final desse ano, o plantio de 33 mil mudas de árvores nativas em 65 bairros da cidade, em áreas como parques, calçadas, canteiros centrais, praças, nascentes de rios e mata ciliar. Nessa ação, estão sendo plantadas em média 580 mudas por mês, o que representa 24 árvores por dia.

Parceria – Por meio do programa Carbono Zero, o TRT-13 pretende plantar 4 mil mudas de árvores nativas ao longo de 2025, em comemoração aos quarenta anos do Tribunal. Serão mil mudas para cada década de existência do TRT.

A presidente do TRT-13, desembargadora Herminegilda Leite Machado, explicou que, por meio dessa iniciativa, o Tribunal desenvolve ações para colaborar com o meio ambiente.

“É um prazer estar aqui e participar dessa ação que reverbera e vai ajudar o planeta e também a nós, enquanto espécie humana, pois sem o verde, o que seria de nós? A gente emite carbono, ainda que nós não sejamos uma indústria, qualquer repartição, até mesmo na nossa casa, a gente emite carbono e a compensação acontece por meio do plantio de árvores. No ano passado, nós plantamos, também em parceria com a Prefeitura, mil mudas, e esse ano pretendemos plantar 4 mil árvores, mil para cada década de existência do TRT-13”, explicou.