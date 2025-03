Secretário avalia impacto das chuvas e o descarte correto de lixo, em Campina Grande

A forte chuva que caiu sobre Campina Grande na tarde de domingo (16) provocou pontos de alagamento em algumas regiões da cidade. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Dorgival Vilar, equipes da Defesa Civil e da Sesuma estiveram em campo acompanhando os impactos da precipitação, que chegou a 30 milímetros em menos de uma hora.

“Tivemos um dia todo chuvoso, mas aquele período mais intenso e constante durou aproximadamente uma hora. Isso ocasionou, em alguns pontos isolados do município, um acúmulo maior de água. Mas, graças a Deus e ao trabalho preventivo feito pela Sesuma , com a limpeza das galerias e canais, o sistema de drenagem pôde fluir. Assim que a chuva diminuiu, rapidamente a água foi drenada e seguiu seu fluxo correto, minimizando os efeitos da precipitação”, explicou o secretário em entrevista à rádio Caturité FM.

Entre as áreas mais afetadas, Dorgival citou bairros da Zona Leste, como Zé Pinheiro, além da Avenida Saturnino de Brito e a Avenida Nova, que, por estarem em áreas mais baixas, sofreram com o acúmulo de água. Também houve ocorrências no bairro Três Irmãs e no distrito de São José da Mata.

O secretário aproveitou para fazer um apelo à população sobre o descarte correto de lixo. Ele destacou que, apesar do trabalho preventivo realizado pela Sesuma, algumas galerias ficaram obstruídas devido a resíduos descartados irregularmente, que foram levados pela enxurrada e bloquearam as entradas dos sistemas de drenagem.

“Campina Grande tem uma coleta regular e bem distribuída. Nos bairros onde o serviço não passa às segundas, quartas e sextas, com certeza passa às terças, quintas e sábados. Infelizmente, identificamos que, em alguns pontos, as galerias ficaram entupidas externamente porque as pessoas descartam lixo de forma irregular. Isso compromete o escoamento da água da chuva. Pedimos a colaboração da população para evitar esse tipo de problema”, alertou Dorgival.

A Sesuma segue monitorando os pontos mais críticos e finaliza um relatório sobre as ocorrências para definir ações corretivas junto à Defesa Civil, STTP e demais órgãos municipais.