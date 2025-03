Prefeitura de Campina inicia entrega de semente de algodão orgânico

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Agricultura (Seagri), iniciou na semana passada a entrega das sementes do Algodão Orgânico referentes à safra de 2025. O trabalho é realizado em parceria com a Embrapa algodão, que também faz o acompanhamento técnico e supervisão.

Também são parceiros a Agricontrol Ltda – OIA Brasil Certificações (credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), responsável pela certificação do algodão produzido no município, como 100% orgânico.

O ressurgimento do Algodão Orgânico, em Campina Grande, aconteceu através do Projeto “Ouro Branco”, idealizado pelo então secretário municipal de agricultura, Renato Gadelha, e pelos Doutores em Agronomia, Jussara Costa (Seagri) e Miguel Barreiro Neto (Embrapa). No ano passado, no primeiro chamamento para o Projeto, foram inscritas 21 famílias que, juntas, produziram quase 15 toneladas de algodão orgânico. Segundo dados do atual secretário de Agricultura de Campina Grande, Kleyber Nóbrega, estão inscritos para este ano mais de 32 famílias, chegando a uma perspectiva de mais de 20 toneladas na colheita deste ano.

Segundo Kleyber, após exames de solo e de pluviometria, alguns assentamentos localizados nos distritos de Campina Grande, apresentaram um potencial mais elevado para produção do Algodão Orgânico, a exemplo do Sítio Lucas, Salgadinho, Queimada da Ema, Venâncio Tomé, Sítio Vitória, Paus Brancos, Farinha, São Pedro e o Assentamento Antônio Eufrasino, tiveram maior produtividade, devido ao clima e terreno.

A Seagri, através do incentivo e apoio técnico de seus agrônomos e técnicos, incentivou os produtores a plantar outras culturas consorciadas, a exemplo do algodão, fava, feijão, gergelim, amendoim e milho, entre outros.

Segundo Jussara Costa, agrônoma e pesquisadora da Seagri, todos os produtos plantados em forma de consórcio com o algodão orgânico podem receber da Agricontrol/OIA o certificado de um produto 100% orgânico. Além disso, esses agricultores podem vender outras produções como orgânica, aumentando em até 30% do valor comercial.

Durante a entrega das sementes do algodão orgânico, o secretário Kleyber, foi reconhecido por todos os agricultores que fazem parte do Programa “Ouro Branco”. Como funcionário do Governo Federal, ele foi Superintendente Regional da Paraíba do INCRA/PB (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), além de Diretor no Ministério da Integração; fez ainda parte da assinatura e entrega dos títulos de posse, aos agricultores, que residem nos assentamentos rurais de Campina Grande e de toda a Paraíba. O INCRA tem a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União.

“É de emocionar a cada depoimento, pois, podemos ver e sentir claramente, o quanto o “Projeto Ouro Branco” está transformando as vidas das pessoas, trazendo trabalho e renda para todos” destacou. Em uma das visitas, para a entrega das sementes, o secretário reencontrou a agricultora Maria do Socorro Silva, proprietária de um lote no Sítio Vitória.

Ela enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Campina Grande na produção do algodão orgânico e destacou que, através da colheita de 2024, pôde realizar o sonho de comprar sua máquina de costura, além de outros equipamentos para casa.

O secretário ressaltou que, além das sementes e da parceria da Seagri e Embrapa Algodão, as 32 famílias que fazem parte do projeto, neste ano, terão a certeza da venda de sua produção após a colheita, com o valor de R$ 5 por Kg, bem como, de toda a sacaria para o armazenamento do material, além de contar com a contribuição técnica e operacional oferecida pela administração do prefeito Bruno Cunha Lima, através da Seagri.

Origem

O algodão orgânico oferece uma série de benefícios tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Sua produção livre de produtos químicos sintéticos e o uso de práticas agrícolas sustentáveis garantem um impacto ambiental menor, preservando o solo, a biodiversidade e os recursos hídricos.

O algodão orgânico é produzido com base nos princípios da agricultura orgânica, que tende a ser melhor do que a convencional, pois não utiliza agrotóxicos e pesticidas, o que diminui os danos causados ao solo, ao ambiente e ao ser humano.