Podcast: entenda as mudanças realizadas nas vias de Campina Grande

No quadro “Trânsito e Mobilidade Urbana”, do programa “Conexão Caturité”, Avelino Freire, gerente de sinalização e engenharia da STTP, trouxe detalhes sobre as mudanças no trânsito na Vila Cabral de Santa Terezinha.

Ele explicou que a Rua Ranulfo Gomes de Araújo agora é mão única no sentido bairro-centro e a Rua José Lopes de Andrade recebeu uma nova sinalização.

Avelino também destacou que o trabalho educativo e de fiscalização continuará durante todo o mês de março, orientando os moradores sobre as alterações e a importância da sinalização.

Além disso, ele mencionou que outras ações de sinalização estão previstas para bairros como Malvinas e Félix Araújo, com a STTP acompanhando as novas pavimentações.

Avelino reforçou que a sinalização deve ser planejada com base nas necessidades locais e que a colaboração da população é fundamental para o sucesso das mudanças.

Para sugestões e demandas, os cidadãos podem utilizar os canais de comunicação da STTP, como o número 3341-1517.

Ouça o podcast aqui.