Operação Tapa-Buracos em Campina Grande segue ativa com cronograma

A Prefeitura de Campina Grande segue intensificando a Operação Tapa-Buracos, que atua diariamente para recuperar vias em diversos bairros da cidade. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Dorgival Vilar, as equipes trabalham continuamente para solucionar os pontos mais críticos da malha viária.

“A operação Tapa-Buracos permanece constante nas ruas de Campina Grande. É claro que não conseguimos resolver todos os problemas de uma só vez, mas diariamente estamos executando o serviço em vários bairros. No último fim de semana, estivemos no bairro do Catolé, no distrito de Galante, em Catolé de Boa Vista e na Zona Leste. Seguimos esse trabalho priorizando as áreas mais críticas e ouvindo as demandas da população”, explicou o secretário.

A população pode solicitar o serviço diretamente pelo WhatsApp da Sesuma, no número (83) 9396-4356. Além disso, as ações diárias da Operação Tapa-Buracos são divulgadas nas redes sociais da secretaria pelo perfil @sesumacg no Instagram.

Novo modelo de organização por setores

Para otimizar os serviços e aumentar a produtividade, a Sesuma está estruturando um novo modelo de organização, que dividirá Campina Grande em cinco setores, permitindo a realização dos serviços urbanos de forma concentrada por área.

“Já estamos iniciando um processo interno de organização para implementar esse modelo. A ideia é dividir Campina Grande por setores, agrupando bairros de acordo com a geolocalização. Isso nos trará dois ganhos importantes: economia de custos e aumento da produtividade. Com as ações concentradas por área, evitamos deslocamentos excessivos de máquinas e equipes, reduzindo gastos com combustível e otimizando o tempo de serviço”, destacou Dorgival Vilar.

Segundo o planejamento, cada setor terá um cronograma fixo de atendimento, permitindo que a população saiba antecipadamente quando os serviços da SESUMA estarão em seu bairro.

“Por exemplo, se um bairro da Zona Leste souber que a segunda-feira é o dia da Operação Tapa-Buracos na região, e na terça-feira há outro tipo de serviço programado, conseguimos organizar melhor os atendimentos e garantir eficiência na execução”, explicou o secretário.

A Prefeitura reforça o compromisso de manter as ruas da cidade em boas condições, garantindo mais segurança e mobilidade para motoristas e pedestres.