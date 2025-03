Deputado sobre reajuste de policiais: “Se a categoria não fosse às ruas, seria apenas os 5%”

O deputado estadual Sargento Neto (PL), ao analisar a proposta de reajuste para os policiais paraibanos apresentada pelo Governo do Estado na última segunda-feira, afirmou que a luta pela chamada “média Nordeste” vai continuar e avaliou que foi a forte mobilização dos homens e mulheres das forças de segurança que forçou a gestão de João Azevêdo a negociar.

“Se não fosse a categoria ter ido às ruas, protestar, se manifestar, teria ficado apenas nos 5% implementados para todos os servidores no início do ano”, comentou o parlamentar, ao parabenizar os policiais paraibanos pela coragem de se mobilizar contra a realidade de um dos piores salários do Brasil.

Sargento Neto também ponderou que o Governo do Estado voltou a demonstrar que não tem compromisso com a polícia, ao não apresentar uma proposta que significasse atingir pelo menos a média Nordeste. Nas negociações, a gestão socialista ofereceu um reajuste de 11% em setembro e 4% em dezembro, totalizando 15%.

“Ofereceu 15%, e ainda assim dividido. Agora, vamos continuar a luta pela média Nordeste, buscando a real valorização das forças de segurança da Paraíba, escalonamento vertical e data-base para a melhor polícia do Brasil. É preciso continuar mobilizados”, frisou o deputado.