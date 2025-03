Na noite desta terça-feira (18), a Câmara Municipal de Campina Grande concedeu o Título de Cidadania Campinense ao humorista Rodrigo Vieira Emerenciano, mais conhecido como Mução. A homenagem foi proposta pelo ex-vereador e presidente da Casa Legislativa, Marinaldo Cardoso. A Sessão Solene contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, o ex-senador Cássio Cunha Lima, o deputado estadual Tovar Correia Lima, além de vereadores, humoristas como Renan da Resenha e Zé Fabiano, amigos e familiares do homenageado.

Carreira dedicada ao humor e à cultura nordestina

Rodrigo Vieira Emerenciano nasceu em 8 de outubro de 1976, em Natal, Rio Grande do Norte. Com seu programa “A Hora do Mução”, tornou-se um dos humoristas mais reconhecidos do Brasil, conquistando milhões de fãs com seu humor nordestino autêntico e suas icônicas pegadinhas telefônicas. Sua trajetória começou no Nordeste, passando por Fortaleza e Recife, antes de ganhar espaço em todo o país, chegando a participar de programas nacionais de grande audiência, como “The Noite”, com Danilo Gentili, no SBT.

Discreto em sua vida pessoal, Mução se destaca não apenas pelo talento humorístico, mas também pelo compromisso com a valorização da cultura nordestina. Seu personagem retrata o típico matuto nordestino, com sotaque característico e vocabulário recheado de regionalismos.

A conexão com Campina Grande e O Maior São João do Mundo

A relação de Mução com Campina Grande se fortaleceu, ainda mais, com sua participação na 40ª edição do Maior São João do Mundo. Durante todo o evento, ele utilizou sua influência, carisma e suas redes sociais para divulgar e exaltar as tradições juninas, ajudando a manter viva a essência dessa festa tão importante para a Rainha da Borborema e para o Nordeste. Sua presença constante na cidade e o carinho demonstrado pela cultura local justificaram plenamente a concessão do título de cidadão campinense.

Discursos de reconhecimento

O ex-vereador Marinaldo Cardoso prestou homenagens ao Poeta Ronaldo Cunha Lima, que neste 18 de março completaria 89 anos, a Rômulo Gouveia e suas condolências ao presidente Saulo Germano pelo falecimento de seu pai, Severino Germano, no último domingo (16). Em seguida, ressaltou a relevância de Mução para a cultura nordestina e sua influência nacional. Ele destacou: “Mução não é apenas uma voz diferente que atravessa o rádio e a televisão, mas um verdadeiro embaixador da cultura nordestina. Com mais de cem milhões de seguidores nas redes sociais, seu programa ‘A Hora do Mução’ é transmitido para 127 emissoras de rádio em todo o Brasil.” Marinaldo também fez questão de ressaltar o lado pessoal do humorista na dedicação e no cuidado com sua família, esposa Lídia Marly e seus filhos. “Seu exemplo vai além, porque ele mostra que o verdadeiro humor nasce do amor, da empatia e da capacidade de enxergar a beleza nas diferenças.”

Em seu discurso na Tribuna, Rodrigo Vieira Emerenciano (Mução) demonstrou seu orgulho e felicidade ao receber o título de cidadão campinense: “Trezeano ou campinense? Escolha o seu, não tem problema! Eu sou é Campina Grandense e amo a Rainha da Borborema.” Ele exaltou a cidade e seu povo: “Campina Grande é uma cidade à frente do seu tempo, um povo acolhedor, destemido, trabalhador e honesto. A gente quando chega aqui se sente, realmente, filho de Campina. Como dizia Ronaldo Cunha Lima, existem duas formas de ser filho de uma terra: uma é nascer nela e a outra é ser escolhido por ela. E aqui muito me honra ter sido escolhido para ser filho de Campina Grande, essa cidade que eu trago raízes dos meus pais.” Mução ainda reforçou a importância do bom humor: “O bom humor salva vidas! Ele é terapêutico, é esperança, é fé. Quem tem bom humor tem fé, quem tem fé vê a vida com mais leveza e gratidão. Pratiquem o bom humor! Encerrou seu discurso dizendo: Viva Campina Grande! Agora eu posso bater no peito e dizer: Eu sou filho de Campina, eu sou campinense com muito orgulho, muito obrigado!”

Homenagem merecida

A noite foi marcada por discursos emocionados e aplausos calorosos, refletindo o reconhecimento do povo de Campina Grande ao trabalho de Mução na valorização da identidade e cultura nordestina. A vereadora Aninha Cardoso, que presidia a sessão, homenageou também a esposa de Rodrigo Vieira Emerenciano (Mução), a senhora Lídia Marly Santos de Souza com um buquê de flores, logo após a entrega da comenda. Em seu discurso, no final da sessão solene, destacou:

“Dizem que ser campinense não é apenas nascer em Campina Grande, mas sim amar essa terra, valorizar a sua cultura e fazer parte de sua história. Mução tem feito isso de uma forma única. Através do humor, com seu jeito, irreverente e sua capacidade de transformar qualquer situação em uma boa piada. Mução representa o que há de melhor em nós. A alegria, a resiliência e a criatividade do povo campinense. Que Deus lhe abençoe, Mução. Muito obrigada por essa noite incrível”

O humorista agora é oficialmente cidadão de Campina Grande, uma terra que sempre fez parte de sua história e que, a partir desta homenagem, também o acolhe como filho.

