Seplan de Campina Grande aprova projeto para requalificação do Açude Velho

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), conseguiu a aprovação do projeto arquitetônico de requalificação do Açude Velho, nesta terça-feira, 18, no Conselho de Proteção dos Bens Históricos Culturais (CONPEC), em João Pessoa.

O entorno, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), já tinha sido aprovado pelo órgão regulador em um outro momento, mas teve que passar pela deliberação do Conselho superior do Instituto, o que culminou na aprovação.

Uma equipe técnica formada por arquitetos e urbanistas da Seplan apresentou o desenho, justificando sua importância para a melhoria do entorno do principal cartão postal de Campina Grande, para o desenvolvimento da cidade, além do fortalecimento da memória afetiva, histórica e cultural que o Açude Velho representa para o campinense e seus visitantes.

Para além da questão urbanística e de melhorias paisagísticas no entorno, a requalificação do Açude Velho prevê calçadas mais acessíveis e melhoria na caminhabilidade, entre outras ações.

De acordo com o secretário executivo de Planejamento, Túlio Duda Paz, a requalificação do Açude Velho é um sonho antigo da cidade e sua importância tem sido reforçada pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Ele destacou que, além do desenho urbano e melhorias na acessibilidade do local, há um desejo da gestão municipal em realizar, também, a despoluição do manancial, porém este seria um projeto paralelo de responsabilidade das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos.

“O Açude Velho é um dos principais equipamentos de lazer da população de Campina Grande e iniciamos um estudo técnico, conduzido pela equipe da Seplan, que visa identificar como melhorar ainda mais esse equipamento em termos de acessibilidade e qualidade do espaço púbico. Esta é apenas a primeira fase do projeto e já tivemos um marco importante para a futura execução da obra, que foi a aprovação do projeto no Conselho do Iphaep. Esse passo representa melhores condições para atuação e futura captação de recursos para a concretização deste sonho da cidade de Campina Grande”, disse Túlio.

Participaram da reunião o gerente de projetos da Seplan, Jhonnathas Lima e os arquitetos e urbanistas Francivanio Vieira e Beatriz Souza.