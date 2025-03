Moradores celebram cheia do Rio Taperoá no Cariri da Paraíba

Após quase um ano de seca, o Rio Taperoá voltou a encher, e moradores de Cabaceiras se reuniram nesta terça-feira (18) sobre uma ponte para registrar o momento. O fenômeno ocorreu após as fortes chuvas na região, com cidades do Cariri paraibano registrando altos volumes de precipitação.

Em Santo André, as chuvas chegaram a 219 milímetros, causando o transbordamento de um açude, enquanto Taperoá acumulou 94,5 milímetros.

O rio, que estava seco desde abril de 2024, encheu novamente, trazendo alívio e comemoração para a população local.

*com informações do g1pb