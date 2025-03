A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria da Mulher, iniciou na noite dessa segunda-feira, 17, o curso gratuito de Assistente Administrativo, realizado em parceria com Instituto Federal da Paraíba (IFPB). A iniciativa tem como objetivo qualificar as mulheres para o mercado de trabalho.

Com carga horária de 160 horas, as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h, no IFPB, localizado na rua Tranquilino Coelho Lemos, 300, bairro Dinamérica. O curso terá duração de 3 meses. A formação abrange conteúdos fundamentais para a atuação em setores administrativos, preparando os alunos para as oportunidades futuras em empresas e instituições.

A iniciativa reforça o compromisso da Coordenadoria da Mulher em promover a educação e a capacitação das mulheres campinenses, especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme informou a advogada Talita Lucena, que responde pela Coordenadoria da Mulher. Ela ressaltou que, durante o ano, o cronograma da Coordenadoria prevê a oferta de mais cursos em outras áreas.

O curso de Assistente Administrativo, com 41 vagas, além de gratuito, oferece ajuda de custo para o transporte, material didático e certificado após conclusão. O curso é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica, assinado no fim de 2024 com a representante do IFPB, Aluska Farias, e a Coordenadoria da Mulher.

O assistente administrativo é, atualmente, um dos profissionais mais procurados para preenchimento de vagas nas empresas. Ao ser contratado terá a função de prestar suporte na área de gestão da empresa; nos processos operacionais; gestão de pessoas e na logística. É, na verdade, o profissional responsável pelo controle de receitas e despesas, além do gerenciamento da rotina de atualização cadastral da empresa.