Auditor do TCE-PB é selecionado para integrar Conselho da ONU

O auditor de Controle Externo Emmanuel Teixeira Burity representará o Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) na equipe que irá atuar no projeto “Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU)”, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU). O órgão é responsável por fiscalizar a destinação de recursos da instituição internacional aos seus fundos e programas.

A anuência do presidente do TCE-PB, conselheiro Fábio Nogueira, foi manifestada por meio de ofício enviado ao Ministro Vital do Rêgo Filho, presidente do TCU, destacando a importância dessa integração para a qualidade de vida da população mundial.

O documento, assinado pelo presidente do TCE-PB, ressalta que a participação do TCU na ONU não é apenas uma honra, mas uma grande responsabilidade. A inclusão do Brasil no seleto grupo de países que audita programas da ONU é uma chance de contribuir ativamente para a melhoria de iniciativas que impactam vidas em diversas partes do mundo. O documento foi assinado na presença do diretor da auditoria e fiscalização, Eduardo Albuquerque e do auditor selecionado, Emmanuel Burity.

Na nova rodada de seleção, o auditor de controle externo Emmanuel Burity, representará o TCE-PB. “Sua participação na equipe de auditoria da ONU, promovida pela Secretaria de Controle Externo da Organização das Nações Unidas (SecexONU), é vista como um passo significativo de colaboração entre as entidades auditoras do Brasil e os processos globais de governança”, destaca o ofício.

O Conselho da ONU

O Conselho de Auditores da ONU é composto por integrantes de três países-membros da ONU, eleitos para mandatos de seis anos. O Brasil ocupa a vaga que anteriormente pertencia ao Chile, e atuará simultaneamente com os representantes indicados pela China e pela França.