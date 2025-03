O empresário Artur Bolinha Almeida presumivelmente apostou na recuperação macroeconômica do governo Lula e adquiriu as instalações do antigo restaurante Campina Grill, localizadas na Avenida Manoel Tavares, em Campina Grande.

Há alguns meses, o referido empreendimento teve a sua venda divulgada ao cantor sertanejo Gusttavo Lima, que instalaria no local uma churrascaria.

As – digamos – ´intempéries´ do cantor no submundo das apostas esportivas, ao que tudo indica, levaram à descontinuidade do investimento.

*Notas da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

