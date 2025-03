Sessão especial na Câmara de João Pessoa comemora centenário de Elizabeth Teixeira

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na tarde desta segunda-feira (17), sessão especial comemorativa ao centenário de Elizabeth Teixeira. Na mesma solenidade, também foi entregue a Medalha Cidade de João Pessoa à homenageada. Os vereadores Marcos Henriques (PT) e Marcos Vinícius (PDT) foram os propositores da sessão.

“A história de Elizabeth Teixeira nos inspira, uma mulher que completou 100 anos e que lutou muito, durante toda a vida, por algo precioso, que é a reforma agrária. Ela lutou, foi perseguida e exilada. A história de Elizabeth Teixeira, a persistência e a resiliência que ela tem, nos deixa bastante sensibilizados. Esse reconhecimento, através dessa sessão e da entrega da Medalha Cidade de João Pessoa, é pequeno, diante do que ela representa, não só para reforma agrária, mas para todas as mulheres, através da garra dessa mulher que passou por tantos problemas, deu a volta por cima e fez a coisa certa. Mesmo com a morte do marido, continuou o legado de luta em defesa do campo”, disse Marcos Henriques, autor da sessão comemorativa ao centenário de Elizabeth Teixeira.

Tânia Maria de Sousa, representante da Comissão Pastoral da Terra, falou que se sente parte da luta iniciada por Elizabeth Teixeira. “Homenagear Elizabeth Teixeira com 100 anos é uma honra para todas nós. A imagem dela, que parece tão frágil, mas é tão forte, nos inspira a sair daqui e dizer que começamos tudo de novo. Nós estamos aqui e vamos continuar lutando”, afirmou.

Eva Wilma Bezerra, representante do Movimento das Trabalhadoras Sem-Terra, disse que todos os brasileiros têm uma dívida histórica com Elizabeth Teixeira.

“Nós precisamos reparar isso. Todas as homenagens e visibilidade dadas ainda não são nada diante de tudo o que ela passou. Foi presa, perdeu o companheiro e foi exilada dentro do próprio país, sendo obrigada a se afastar dos filhos. Mesmo assim, se manteve firme na luta e continua presente em todas as marchas e ocupações”, destacou.

Alane Maria, representante das Ligas Camponesas, comemorou a honra de participar do momento celebrativo à Elizabeth Teixeira com ela presente. “A vida de Elizabeth Teixeira foi de denúncias, renúncias e violações. Não podemos nos omitir, estando em um espaço como esse, e não denunciar as injustiças e violações contra a classe camponesa”, asseverou.

A neta da homenageada, Ana Rachel Tavares, falou em nome da homenageada sobre a importância da avó para as gerações.

“A história de vida da minha avó, Elizabeth Teixeira, ecoa na vida da geração presente e ecoará na vida da geração futura. Minha avó ensinou a importância de lutar pela terra, e que lutar pela terra é lutar pela vida. Ela também nos ensinou a importância de lutar pela igualdade, pela dignidade e pela justiça. A história de vida dela ecoa na história de tantas outras mulheres, aquelas do campo, as que lutam diariamente pelo sustento e educação dos filhos. Eu falo que minha avó é uma revolucionária, convicta dos seus ideais e que ensina a nós mulheres a termos essa força, mantermos a cabeça erguida e a termos voz para poder termos vez”, concluiu.

Participaram ainda da sessão especial o vereador Milanez Neto (MDB); a ex-vereadora Paula Frassinetti; Patrícia Larissa, representante da deputada estadual Cida Ramos (PT); o cordelista Robson Jampa, entre outros.

Homenageada

Paraibana e com 100 anos recentemente completados, Elizabeth Teixeira é umas das lideranças mais importantes da história do país. Foi militante das Ligas Camponesas e até hoje é uma grande referência. Companheira de João Pedro Teixeira, com quem se casou e teve 11 filhos, atuou junto com o marido na luta pela terra na Liga Camponesa da Paraíba.

Presa, várias vezes, perseguida pela ditadura, teve que ir para a clandestinidade após o assassinato do marido, em 1962.

Após a morte dele, assumiu a Liga Camponesa de Sapé e depois a Liga Camponesa da Paraíba. Elizabeth não se curvou às ameaças dos latifundiários e deu continuidade à luta por trabalho digno, reforma agrária e justiça no campo. Até hoje Elizabeth Teixeira mantém a convicção da necessidade de reforma agrária e melhoria de vida do homem do campo.