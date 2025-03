O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, manifestou profundo pesar pelo falecimento do pastor Clélio Cabral, ocorrido neste domingo, 16 de março. Empresário e líder religioso, o pastor Clélio serviu à Igreja Presbiteriana por muitos anos e presidiu a Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no Exterior (Omebe), deixando um importante legado de fé e dedicação ao evangelho.

Bruno destacou a trajetória do pastor, ressaltando seu compromisso com a comunidade cristã e sua atuação em prol do fortalecimento dos valores evangélicos. “Perdemos um grande homem de Deus, cuja missão foi pautada pelo amor e pelo serviço ao próximo. Que Deus conforte sua família e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, declarou o prefeito.

O velório terá início na manhã desta segunda-feira (17), na Igreja Presbiteriana Central. A cerimônia fúnebre será realizada às 15h, seguida do sepultamento às 16h, no Cemitério do Monte Santo.