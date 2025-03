Mancha escura invade mar entre João Pessoa e Cabedelo

Uma mancha escura e com mau cheiro surgiu nesta segunda-feira (17) no mar da praia do Bessa, em João Pessoa, próximo à praia de Intermares, em Cabedelo.

A Superintendência de Administração e Meio Ambiente (Sudema) investiga a origem da mancha e suspeita que a água do mangue tenha sido levada ao mar junto ao fluxo do rio Jaguaribe. Além disso, a Sudema reconheceu que o local sofre com despejo clandestino de esgoto.

A Prefeitura de Cabedelo também apontou a possibilidade de que o fenômeno seja natural, resultante da liberação de sedimentos do mangue, e enviou uma equipe para coletar amostras e avaliar a qualidade da água.

A Sudema deve divulgar um novo laudo em breve para informar se a mancha afeta o meio ambiente e a balneabilidade da área.

*com informações da TV Cabo Branco