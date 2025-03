Balanço dos impactos das chuvas no domingo em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e da Defesa Civil, divulgou um balanço dos impactos das chuvas que atingiram o município, neste domingo, 16. Em cerca de uma hora, o volume de chuvas ultrapassou os 30 milímetros, gerando alguns pontos isolados de acúmulo de água e transtornos pontuais à população.

No entanto, o sistema de drenagem da cidade, composto por galerias, canais e bueiros, respondeu rapidamente, permitindo o escoamento da água e o retorno à normalidade, em pouco tempo. Esse resultado é fruto do trabalho preventivo realizado pela Sesuma, que tem intensificado a limpeza e manutenção desses equipamentos urbanos.

As ações deste domingo contaram com o apoio de outras secretarias do município, como a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), a Secretaria de Assistência Social (Semas) e a Secretaria de Obras (Secob), que estiveram mobilizadas para garantir a segurança da população e minimizar eventuais transtornos.

O secretário da Sesuma, Dorgival Vilar, destacou a importância das ações preventivas e reforçou o pedido de colaboração da população no descarte correto do lixo, evitando entupimentos que possam comprometer o sistema de drenagem.

“Nosso trabalho preventivo tem feito a diferença, garantindo que a cidade suporte volumes intensos de chuva, sem grandes impactos. Mas é essencial que a população também contribua, descartando o lixo corretamente e evitando obstruções nas galerias e canais”, afirmou.

A Prefeitura de Campina Grande, garante o secretário, segue atenta às condições climáticas e reforça que qualquer ocorrência pode ser comunicada aos órgãos responsáveis para pronta intervenção, através dos contatos da Defesa Civil, pelo número 199 e pelo WhatsApp, 83-99819.9079.