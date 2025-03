Podcast: entenda sobre a construção de barragens subterrâneas no semiárido

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista da Silva, assessor regional de crédito rural da Empaer, falou sobre a construção de barragens subterrâneas no semiárido.

Ele explicou como essa tecnologia simples, mas de grande importância, ajuda na retenção da água no período chuvoso, proporcionando maior segurança hídrica para a agricultura familiar.

Geneilson destacou a necessidade de orientações técnicas cuidadosas na construção dessas barragens, como o estudo da declividade do terreno e a escolha do solo adequado.

As barragens subterrâneas não só garantem o armazenamento da água de forma eficiente, como também ajudam na irrigação de plantações e no abastecimento de água para animais, contribuindo para a sustentabilidade das propriedades rurais.

A Empaer oferece suporte para quem deseja construir ou realizar manutenção dessas estruturas, contribuindo para a produção contínua no campo, especialmente no semiárido, onde a escassez de água é um grande desafio.

O custo da construção de barragens subterrâneas varia de acordo com a região, o tipo de solo e a extensão da barragem, mas Geneilson enfatizou que, quando bem feitas, essas barragens se tornam um investimento que traz retorno a longo prazo.

Ouça o podcast completo