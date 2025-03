Vai tomar banho de mar na Paraíba? Leia antes esta matéria

Seis pontos no litoral da Paraíba estão com condições impróprias para o banho neste final de semana, informou a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

Veja quais são os locais:

João Pessoa

– Seixas, em frente à galeria de águas pluviais

– Penha, em frente à desembocadura do Rio Aratu

– Jacarapé, no final da Rua Manoel Cândido Soares

Pitimbu

– Maceió, em frente à desembocadura do riacho Evangelho Velho

– Coqueiros, no final da Rua Almirante Tamandaré

– Ponta dos Coqueiros, em frente à desembocadura da Lagoa