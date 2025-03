Podcast: entenda o uso de adubos orgânicos na agricultura

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, foi destacado o uso de adubos orgânicos na agricultura.

O engenheiro agrônomo Fábio Agra explicou como os agricultores podem aproveitar recursos disponíveis nas propriedades, como capim-elefante, torta de mamona, restos de poda e esterco, para produzir adubo de qualidade por meio da compostagem.

Também foi reforçada a importância de evitar o desperdício de lixo orgânico e a queima de resíduos, incentivando práticas sustentáveis.

Além disso, foi ressaltado que a demanda por alimentos orgânicos cresce cada vez mais, devido à preocupação com a saúde e o meio ambiente. O quadro reafirma seu compromisso com a informação e o apoio aos produtores rurais.

Ouça o podcast completo