Governador em exercício inspeciona obras em Mamanguape

O governador em exercício Lucas Ribeiro esteve, neste sábado (15), em Mamanguape, Litoral Norte paraibano, oportunidade em que inspecionou diversas obras em execução pelo Governo da Paraíba, a exemplo da construção do Condomínio Cidade Madura, no qual estão sendo investidos R$ 8,9 milhões, e a implantação do serviço de hemodiálise do Hospital Geral do município, que recebe investimentos superiores a R$ 3,5 milhões. Outra obra visitada foi a do Anel Viário, que está recebendo recursos de mais de R$ 15 milhões do tesouro estadual.

O primeiro compromisso da agenda administrativa do governador em exercício foi uma visita às obras de pavimentação e drenagem de cinco ruas do município, levando qualidade de vida para centenas de famílias — apenas nessas ruas, os investimentos são de R$ 3,7 milhões.

“É uma alegria estar hoje aqui em Mamanguape, onde visitamos diversas ações e obras do Governo realizadas no município, a exemplo do Centro de Hemodiálise, do calçamento de diversas ruas e do Cidade Madura, que será inaugurado, em breve, pelo governador João Azevêdo. São obras que retratam a transformação do nosso estado em todas as áreas, como na saúde, na mobilidade ou na educação”, destacou Lucas Ribeiro.

Logo em seguida, o governador em exercício foi até o Hospital Geral de Mamanguape, onde inspecionou as obras para implantação do serviço de hemodiálise, cujos investimentos ultrapassam os R$ 3,5 milhões — são mais de R$ 1,1 milhão na obra e mais de R$ 2,4 milhões destinados ao custeio anual.

“Esse Centro de Hemodiálise simboliza a transformação que a Paraíba está vivendo. As pessoas, em breve, não vão mais ter de se deslocar para fazer o seu tratamento de hemodiálise, fruto de uma política de regionalização dos serviços de saúde que está ocorrendo em toda a Paraíba”, observou Lucas Ribeiro.

O prefeito de Mamanguape, Joaquim Fernandes, destacou a importância dos investimentos do Governo da Paraíba na qualidade de vida da população do Vale do Mamanguape como um todo. “Essas ações do Governo do Estado resultam em melhoria na qualidade de vida das pessoas. Estou extremamente grato pela presença do governador em exercício, Lucas Ribeiro, no nosso município, vistoriando obras que, mesmo antes de concluídas, já vêm mudando a realidade da nossa cidade”, destacou.

A deputada estadual Danielle do Vale também ressaltou a importância dos investimentos que o Vale do Mamanguape tem recebido do Governo do Estado. “Estou muito feliz, no dia de hoje, em receber o nosso governador em exercício para visitar as obras em andamento, como o anel viário, o Cidade Madura e o Centro de Hemodiálise. É uma gama de investimentos realizados pelo Governo do Estado aqui na cidade de Mamanguape. É um olhar atencioso que o Governo tem tido para o Vale do Mamanguape”, acrescentou.

O governador em exercício também inspecionou as obras de construção do condomínio Cidade Madura, onde estão sendo construídas 40 moradias com aporte de R$ 8,9 milhões. A iniciativa do Governo tem o objetivo de promover acesso à moradia digna e adequada às necessidades de pessoas idosas. A obra está em fase avançada.

O empreendimento completo possui área total de aproximadamente 13.000 metros quadrados e cada unidade habitacional apresenta área individual de 49,40 m². As casas serão compostas por terraço, sala, banheiro, cozinha e área de serviço adaptadas para as necessidades do idoso.

O Condomínio contará ainda com toda a infraestrutura básica com rede elétrica, rede coletora de esgotos, rede de abastecimento de água e rede de drenagem e pavimentação. O espaço também irá oferecer núcleos de vivência e de assistência à saúde, praça com bancos, redários e equipamentos de ginástica e horta.

Por fim, Lucas Ribeiro inspecionou as obras do Anel Viário de Mamanguape, que recebe investimentos superiores a R$ 15 milhões do tesouro estadual. Com 4 km de extensão, a obra vai melhorar o tráfego, oferecer conforto e segurança aos moradores do município, modernizar o sistema viário e dar um novo aspecto urbano ao município, entre outros benefícios.

A visita de Lucas Ribeiro foi acompanhada também pela segunda-dama Camila Mariz; pelos prefeitos Magna Gerbasi (Rio Tinto); Ninha Gomes (Marcação); Márcio Aurélio (Jacaraú), Adjamir Souza (Curral de Cima) e Eymard Pedrosa (Mataraca). Pelas ex-prefeitas Eunice Pessoa (Mamanguape) e Lili Oliveira (Marcação); por vereadores da região; pela presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), Emília Correia Lima, e pelo secretário-executivo da Juventude, Pedro Matias.