Procon-JP encerra Mutirão de Renegociação de Dívidas

Ações como apresentações culturais, atendimento odontológico (Odontomóvel), atualização da carteira de vacinação, embelezamento feminino, distribuição de brindes e brincadeiras para as crianças marcam o encerramento do Mutirão de Renegociação de Dívidas neste sábado das 9h às 13h, no Parque Solon de Lucena em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor.

Desde a última segunda-feira, 10 de março, inicio do evento exclusivo para as mulheres, até a manhã da sexta-feira, 14, o SAC do Procon-JP e o Whatsapp 83 98665-0179 atenderam 362 consumidores só para o Mutirão.

O encerramento do Mutirão, que ocorre exatamente no Dia Mundial do Consumidor, atenderá ao consumidor que está em situação de endividamento e quer renegociar as dívidas em atraso com bancos e financeiras. O objetivo do mutirão do Procon-JP é reestabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas.

Documentos – Para participar do Mutirão neste sábado é necessário levar Carteira de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e os documentos referentes à dívida (como contrato), além de endereço, número de telefone e e-mail pessoal para contato posterior.

O secretário Junior Pires alerta que só podem participar do Mutirão aquelas pessoas que não tenham dado bens como garantia ou as dívidas já estejam prescritas. “Para participar da Renegociação, a pessoa precisa comprovar a dívida e que tem condições de negociar com a pretensão de quitar o débito sem comprometer o orçamento mensal, o que prejudicaria o sustento da família”.

Ele comenta que “o Procon-JP vai intermediar as melhores condições de negociação para facilitar a situação financeira do consumidor como a redução de juros e multas o máximo possível, bem como tentar conseguir o maior número de parcelas”.

Atividades na Lagoa – O encerramento do Mutirão no Parque Solon de Lucena será um grande evento, com o atendimento indo além da Consultoria Jurídica do Procon-JP, já que serão realizadas parcerias com secretarias da Prefeitura de João Pessoa como a Saúde que fará, atendimento odontológico (Odontomóvel) e atualização da carteira de vacinação, com a Funjope, que trará atrações culturais, além da distribuição de brindes e área de lazer para as crianças.