Lucas Ribeiro entrega obras e inspeciona investimentos em Pombal e Condado

O governador em exercício Lucas Ribeiro esteve, nesta sexta-feira (14), em Pombal, no Sertão da Paraíba, oportunidade em que inspecionou as obras de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) João da Mata e entregou Kits escolares para os estudantes da 13ª Gerência Regional de Ensino.

Ele também visitou a obra de construção do Centro de Hemodiálise e entregou a passagem molhada no município. Em Condado, o gestor inspecionou as obras de construção de creche e de pavimentação de ruas.

A agenda de Lucas Ribeiro foi iniciada na EEEFM João da Mata, onde foram executadas obras de reforma, oferecendo um ambiente adequado de aprendizagem para os alunos e melhores condições de trabalho aos professores e servidores.

No local, foram realizados serviços de revisão de coberta, manutenção em esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa, cabeamento elétrico para climatização; reconstrução de calçada e de rampa de acessibilidade; reforma dos banheiros e cozinha com revestimentos e granitos; criação de laboratório molhado; e ativação de reservatório elevado de água.

Na ocasião, Lucas Ribeiro também parabenizou estudantes da unidade de ensino que foram aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“A Paraíba foi o estado que mais aprovou estudantes no Sisu no país, proporcionalmente. Nós também temos programas como o Conexão Mundo, que proporciona aos estudantes da nossa rede estadual a oportunidade de fazer intercâmbio, inclusive para a China, o que demonstra que a nossa Educação está no caminho certo. E é uma alegria estar aqui para entregar os Kits escolares, que fornecem todo o material necessário para os alunos utilizarem durante o ano letivo e que geram economia para os pais. Além disso, todos os equipamentos para instalação dos aparelhos de ar-condicionado já chegaram à escola”, declarou.

A estudante do 3º ano, Lorrana Farias, que estuda na escola há dois anos, agradeceu ao governo estadual pelas melhorias na unidade de ensino. “Eu achei a reforma maravilhosa, temos uma estrutura melhor para estudar e estamos ainda mais felizes porque em breve serão instalados os aparelhos de ar-condicionado”, celebrou.

Em seguida, o governador em exercício visitou o Centro de Hemodiálise do Hospital Regional Senador Rui Carneiro, onde serão implantados 12 leitos para tratamento de hemodiálise, sendo dois destinados a pacientes portadores de hepatites B e C, em uma área de 260,35 m², que deverá ser concluído até o final deste ano.

O Centro contará com recepção, incluindo banheiros acessíveis para a população, dois consultórios médicos, sala de reunião, copa, DML, área de lavagem, sala de processamento de dialisadores, sala de recuperação e uma estação de tratamento de água que o serviço exige.

“O governo segue ampliando a política de interiorização dos serviços de saúde, fazendo com que as pessoas não precisem sair da região onde moram para fazer seus tratamentos. Essa é uma ação que dá dignidade aos pacientes e aos seus familiares”, acrescentou.

Em Pombal, o gestor ainda entregou a passagem molhada, localizada na Rua Coronel João Queiroga, no Centro da Cidade.

“O governador João Azevêdo ao mesmo tempo que faz uma grande obra como a Ponte do Futuro, em Cabedelo, Santa Rita e Lucena, também constrói passagens molhadas, que podem parecer obras pequenas, mas para quem precisa é grande porque melhora a mobilidade, a economia e a qualidade de vida das famílias”, sustentou.

A presidente da Associação Comunitária Rural de Várzea Comprida dos Oliveiras, Solange Oliveira, celebrou a realização da obra. “Essa é uma obra que representa inclusão, porque antes, quando enchia, tínhamos que fazer um percurso de 9,5 Km a mais, eram tempo e dinheiro gastos, perdíamos produção e agora nós temos dignidade e estamos com o coração alegre e muito grato, pois esperamos por isso há muito tempo”, comentou.

Em Condado – O governador em exercício Lucas Ribeiro ainda esteve no município de Condado, onde inspecionou as obras de construção da creche do Programa Paraíba Primeira Infância, que recebe investimentos superiores a R$ 1 milhão e irá atender 50 crianças. “Essa creche é mais uma parceria entre o governo e a prefeitura, representando o nosso compromisso com a primeira infância. Por todo o estado são mais de 200 creches já construídas ou em execução, representando o nosso olhar com o futuro da Paraíba e com a qualidade de vida do nosso povo”, disse Lucas Ribeiro.

Por fim, ele acompanhou as obras de pavimentação de sete ruas no município, com investimentos de R$ 1,2 milhão, com uma extensão de 7.191,01 metros quadrados.

O prefeito de Condado, Caio Paixão, destacou a importância dos investimentos do governo estadual para o desenvolvimento do município. “Nós agradecemos pela presença da gestão estadual em Condado, que tem feito ações importantes, como a pavimentação de ruas, passagem molhada e creche. O governo tem sido um grande parceiro e somos só gratidão”, falou.

Prefeitos e vereadores da região acompanharam as agendas do governador em exercício Lucas Ribeiro em Pombal e Condado.