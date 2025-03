Linha 200 começa a operar em Campina Grande na próxima semana

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos), informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de março, entra em operação a nova linha de ônibus do transporte público da cidade, a linha 200.

Ela foi criada para atender a nova Avenida Félix Araújo, no bairro Jardim Tavares, e conectar os moradores a importantes equipamentos urbanos, como a UPA Alto Branco, supermercados, escolas e condomínios residenciais.

Além disso, a nova rota inclui passagens pelas avenidas Floriano Peixoto e Manoel Tavares, ampliando o acesso e beneficiando a região nordeste da cidade.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a melhoria do transporte público e com a qualidade de vida dos campinenses, garantindo mais opções de mobilidade urbana para a população.

Para mais informações sobre horários e itinerário completo, os interessados podem entrar em contato com a STTP através do número whatsapp 3341-1517.