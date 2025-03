Campina Grande: Procon encerra Semana do Consumidor com mutirão na Praça da Bandeira

A Semana do Consumidor 2025, promovida pela Prefeitura de Campina Grande, por meio do Procon Municipal, será encerrada neste sábado, dia 15, Dia Mundial do Consumidor, com um Mutirão de Ações na Praça da Bandeira, no Centro, das 8h às 12 horas.

O evento tem o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos dos consumidores, através de palestras educativas, distribuição de material informativo; e de ampliar a oferta de atendimento com a realização dessa ação na praça.

O Mutirão de Ações do Procon-CG, que acontece amanhã, vai contar com a participação de advogados, fiscais e atendentes do órgão para tirar dúvidas, receber reclamações, oferecer orientações jurídicas e promover renegociação de dívidas dos consumidores, principalmente, de débitos da Energisa e da Cagepa, que terão representantes participando desse trabalho.

Durante o mutirão, as empresas deverão oferecer condições especiais para que os consumidores possam regularizar seus débitos e evitar a negativação de seus nomes. Além disso, serão distribuídos materiais informativos sobre direitos do consumidor, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, “a Semana do Consumidor é um momento fundamental para aproximar a população dos seus direitos e facilitar o acesso a serviços essenciais”.

Além de palestras nas escolas e faculdades, o órgão também intensificou a operação “Procon nos Bancos”, fiscalizando o cumprimento, especialmente, da Lei da Fila. E, encerra as atividades com esse mutirão. “O objetivo é de proteger e defender todos os consumidores, inclusive os mais vulneráveis na relação de consumo, a exemplo de idosos e pessoas com deficiências”, reforçou o coordenador, convidando toda a população a estar presente na Praça da Bandeira, amanhã, dia 15 de março.