Sudema investiga possível poluição química no Rio Jaguaribe

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) coletou amostras da água do Rio Jaguaribe em João Pessoa após a formação de espuma branca no local, geralmente associada à poluição química.

A espuma foi detectada no bairro do Rangel, e peixes mortos foram encontrados nas proximidades. A Sudema está realizando análises laboratoriais, com o laudo completo previsto para ser divulgado na próxima quarta-feira (19).

Investigações indicam que uma criação irregular de porcos às margens do rio pode estar contribuindo para o despejo de resíduos nas águas, além da baixa oxigenação e a morte dos peixes.

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) está acompanhando o caso. O responsável pela criação irregular será chamado para prestar esclarecimentos.

*com informações da TV Cabo Branco