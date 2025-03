*Vídeo: ParaibaOnline

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Victor Ribeiro, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM e destacou as ações da campanha de conscientização no trânsito, além de novidades na mobilidade urbana da cidade.

Segundo Victor Ribeiro, a campanha “Desacelere, o bem maior é a vida”, tema do Maio Amarelo deste ano, já vem sendo trabalhada pela STTP desde o ano passado e tem caráter permanente.

“É uma campanha que a gente tem conversado com as pessoas sobre a importância de desacelerar. Precisamos reduzir acidentes, reduzir o número de vítimas e de mortes no trânsito. Então, tem sido uma campanha superimportante, que já atingiu não só motoristas, mas também crianças nas escolas. A gente está avançando nessa pauta para alcançar números positivos ao longo do ano”, explicou.

O superintendente também ressaltou a tranquilidade do trânsito no período carnavalesco e o papel da STTP no suporte às festividades.

“O Carnaval da Paz foi um exemplo muito importante para a cidade. Tivemos um período tranquilo em termos de mobilidade urbana. A STTP atuou não apenas no transporte público, mas também na segurança viária dos eventos, como a Tarifa Zero no sábado de Carnaval e o apoio aos blocos de rua. Felizmente, não registramos problemas significativos e garantimos um trânsito seguro para todos”, disse.

Novas linhas de transporte e melhorias na mobilidade

Outro ponto abordado na entrevista foi a ampliação das linhas de ônibus para atender regiões em expansão na cidade, como o eixo leste-novo.

“O prefeito pediu que analisássemos a mobilidade naquela região e, ainda esta semana, será anunciada uma nova linha para atender o Jardim Tavares e Alto Branco. Essa linha beneficiará moradores, trabalhadores e estudantes que circulam diariamente pela área”, afirmou Ribeiro.

Além disso, ele mencionou ajustes na linha 020, que agora contempla o Vivendas dos Bosques, atendendo ao crescimento populacional daquela região.

Sobre as intervenções na Avenida Assis Chateaubriand, uma das principais vias de Campina Grande, Victor Ribeiro destacou que um estudo técnico está em andamento para otimizar o fluxo no trecho entre a Liberdade e a Rua Aprígio Veloso.

“Estamos há três semanas analisando a melhor solução para essa via. O projeto prevê alterações importantes para melhorar a mobilidade urbana, e estamos dialogando com moradores e comerciantes da região para garantir que a intervenção atenda às necessidades da população”, pontuou.

A STTP segue desenvolvendo projetos para tornar Campina Grande uma cidade cada vez mais acessível e segura no trânsito.