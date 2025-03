Mulher que teve útero retirado passará por nova cirurgia em Campina Grande

Uma mulher que teve seu útero retirado após complicações durante o parto, em um caso de possível negligência médica no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), em Campina Grande, passará por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (13).

A mulher, que foi inicialmente atendida na UPA e transferida para o Hospital Municipal Dom Pedro I, será submetida a uma laparoscopia para investigar os sintomas que está apresentando.

A família está organizando uma campanha de doação de sangue para o procedimento, e as doações podem ser feitas no Hemocentro de Campina Grande, em nome de Maria Danielle Cristina Morais Sousa.

O Ministério Público da Paraíba abriu uma investigação para apurar o caso, que envolve a Secretaria de Saúde de Campina Grande e o ISEA.

A denúncia de negligência foi feita inicialmente nas redes sociais pelo pai do bebê, que alegou que a mãe recebeu uma superdosagem de medicação para indução do parto, o que resultou na morte do bebê e na remoção do útero da mãe.

A Secretaria de Saúde já iniciou uma sindicância, e a Polícia Civil também está apurando o ocorrido, com a análise de exames e depoimentos.

A investigação também envolve o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, que ainda não foi notificado formalmente.

*com informações do g1pb