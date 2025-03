Câmara de João Pessoa aprova PL que garante gratificação de periculosidade aos agentes da Semob

Um dia marcante para história da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). Nesta quinta-feira (13), foi realizada na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) a votação do Projeto de Lei do prefeito Cícero Lucena que institui a gratificação de periculosidade aos agentes de mobilidade urbana da Capital.

Na ocasião, além dos vereadores, também estavam presentes o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE; e diretores do órgão, assim como representantes da própria categoria dos servidores, todos acompanhando atentos à votação que culminou na aprovação, por unanimidade, do pleito.

Marcílio do HBE ressaltou a importância da aprovação, destacando o diálogo e a valorização dos poder público com a categoria. “Com certeza, hoje foi um momento histórico para os agentes de mobilidade urbana de João Pessoa, após uma grande soma de forças entre a Semob-JP, o legislativo municipal e o prefeito Cícero, além da gestão municipal como um todo. Hoje estamos garantindo a gratificação de periculosidade a esta categoria que se empenha, diariamente, para prestar um serviço de excelência pelo bem de todos. Mérito deles e que nós auxiliamos nesta conquista”.

Agora, o PL retorna à Prefeitura para ser sancionado pelo prefeito.