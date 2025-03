Variação no preço do alho em João Pessoa; veja

Pesquisa de preços para hortifrútis da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor realizada em supermercados e feiras livres da Capital encontra o quilo do alho com uma diferença de R$ 19,99, com o produto oscilando entre R$ 28,00 (Zezé das Verduras – Mercado Central) e R$ 47,99 (Supermercado Latorre – Torre), variação de 71,39%.

O levantamento do Procon-JP, que coletou preços de 77 produtos em 20 estabelecimentos no último dia 11, mostra a maior variação, 244,83%, no preço do molho de salsa, que oscila entre R$ 1,45 (Supermercado Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa) e R$ 5,00 ((Rei das Frutas e Verduras – (Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 3,55.

As outras maiores diferenças ficaram com o quilo da ameixa fresca, R$ 14,31, que está com preços entre R$ 14,59 (Rede Compras – Bessa) e R$ 28,90 (Supermercado Carrefour – Bancários), variação de 98,08%; e com o quilo da vagem, R$ 12,99 com preços entre R$ 10,00 (Zezé das Verduras – Mercado Central) e R$ 22,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), variação de 129,90%.

Mais variações – O levantamento mostra, ainda, outras grandes variações, a exemplo do quilo do jerimum, 218,46%, com preços entre R$ 2,98 (Supermercado SuperFácil – Água Fria) e R$ 9,49 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 6,51; e na unidade do chuchu, 200%, com preços entre R$ 1,00 (Val & Rani – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 3,29 (Galego das Frutas – Mercado de Mangabeira), diferença de R$ 2,00.

Os locais – A pesquisa do Procon-JP levantou preços nos seguintes supermercados: Manaíra (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Bemais e Carrefour (Bancários); Rede Compras (Bessa); e SuperFácil (Água Fria).

Mercados públicos – Central (Zezé das Frutas, Manoel das Verduras e Box das Máquinas); Tambaú (VerdFrut); Bairro dos Estados (Val e Rany e Zé das Frutas e Verduras); Torre (Zuca da Macaxeira, Pomar Sertanejo e Zé das Frutas); Mangabeira (Galego das Frutas, Pomar da Economia e Box da Goma).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br