Programa Habilitação Social: veja os candidatos aptos à CNH gratuita

O Governo da Paraíba, por meio do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) e da Secretaria do Desenvolvimento Humano (Sedh), divulgou nova relação dos habilitados à gratuidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dando sequência ao cronograma de seleção de candidatos do Programa Habilitação Social (PHS).

Nesta 3ª chamada, 1.003 candidatos foram classificados e estão aptos a abrir o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) nas unidades do Detran-PB.

As listas foram disponibilizadas no site www.habilitacaosocial.pb.gov.br , contendo os nomes dos classificados (aptos à abertura do Renach) e também dos desclassificados (1.156 que podem ingressar com recursos), por região, nesta fase do programa. Um total de 34.257 paraibanos se inscreveu no PHS, lançado pelo Governo do Estado em dezembro de 2023.

Recurso – Para ingressar com recurso, o prazo começa nesta quinta-feira (13) e vai até o próximo dia 22, por meio de link para acesso disponível no site do Programa Habilitação Social.

Abertura do Renach – Já a partir do dia 1º até 30 de abril, os classificados devem agendar, junto ao Detran, o atendimento presencial para abertura do Renach. Para isso, eles precisam acessar o site do Detran (www.detran.pb.gov.br) e agendar o serviço, de acordo com a sua região.

Cada candidato vai escolher qual a Ciretran ou posto do Detran na hora do agendamento. No dia agendado, ele deve comparecer ao posto do Detran ou Ciretran escolhido, com a documentação necessária, que está disponível no site do PHS.

Para emitir o Renach do Programa Habilitação Social (PHS), o candidato deve entrar no site do Detran-PB e fazer o agendamento para atendimento presencial. Para isso, deve acessar a aba ‘Agendamento de Serviços’, escolher o tipo de serviço ‘Habilitação’ e selecionar o serviço ‘Atendimento PHS – Programa Habilitação Social’.