Prefeitura de Campina Grande inicia operação para recolhimento de animais soltos em vias públicas

A Prefeitura de Campina Grande deu início, nesta quarta-feira (12), a uma operação integrada para o recolhimento de animais de médio e grande porte que estejam soltos nas vias públicas do município.

A iniciativa tem como objetivo garantir a segurança viária, prevenir acidentes e coibir o abandono de animais em áreas urbanas.

A ação conta com a atuação conjunta da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O trabalho de captura está sendo realizado por equipes especializadas, utilizando veículos apropriados, como caminhões boiadeiros, além de laçadores treinados para garantir a segurança dos animais e dos profissionais envolvidos na operação.

Além do recolhimento, a ação busca conscientizar os tutores sobre a responsabilidade na criação dos animais, evitando que fiquem soltos nas ruas e oferecendo risco tanto à população quanto ao próprio bem-estar dos bichos.

O secretário da SESUMA, Dorgival Vilar, destacou a importância da iniciativa e alertou sobre os impactos desse problema na cidade.

“Recebemos diversas denúncias de animais soltos em vias públicas, o que representa um grande risco para motoristas e pedestres. Durante o período chuvoso, com o crescimento da vegetação em terrenos baldios, alguns proprietários acabam soltando seus animais para pastagem, sem qualquer controle. No entanto, esses animais acabam migrando para as ruas, podendo causar acidentes e prejudicar a mobilidade urbana. Essa operação visa garantir a segurança e a ordem na cidade, além de reforçar a conscientização ambiental e o cumprimento das normas vigentes”, afirmou o secretário.

A Prefeitura reforça que a criação e manutenção de animais em áreas urbanas devem seguir as determinações do Código de Posturas do Município e da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê penalidades para casos de maus-tratos e abandono.

Os tutores que forem identificados poderão ser responsabilizados e sujeitos a sanções administrativas e legais.

A população pode contribuir denunciando a presença de animais soltos nas vias públicas por meio dos canais oficiais da Prefeitura e da SESUMA, ou através dos números (83) 3077-0107 e (83) 99396-4356.