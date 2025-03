Prefeito interino de João Pessoa visita obras da nova sede da CMJP

O prefeito interino de João Pessoa, Dinho Dowsley (PSD), visitou, na tarde desta quarta-feira (12), as obras da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Na ocasião, também estavam presentes os representantes do banco BRB, além do secretário da Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa, Zezinho Botafogo, entre outros.

Dinho falou sobre o andamento das obras e a importância dela para a cidade de João Pessoa. “Essa obra é muito importante. Por isso, estamos acompanhados dos representantes do banco BRB, que financiou a construção e está ajudando para que possamos realizar a obra, e em breve, entregar esse equipamento para a CMJP e para a população de João Pessoa, que é o mais importante”, afirmou.

O prefeito interino destacou que, através dos recursos do banco BRB, as obras estão em estágio avançado. “Com bastante responsabilidade, recebemos os representantes do banco para que eles pudessem fiscalizar os recursos que estão sendo aplicados”, acrescentou.

Werberth Fonseca, gerente-geral da plataforma governo do banco BRB, falou que a instituição, também por ser um órgão público, possui a responsabilidade com a sociedade. “É uma forma de fiscalizar a aplicação dos recursos de uma parceria que existe há cerca de dois anos, e esperamos que ela não pare por aqui”, concluiu.