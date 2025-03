Mais de 60% dos postos de Campina Grande cobram mais de R$ 6,20 pela gasolina comum

O preço do litro da gasolina comum nos postos de combustíveis de Campina Grande está variando entre R$ 6,07 e R$ 6,29, segundo pesquisa do Procon Municipal – referente ao mês de março, que foi divulgada nesta quarta-feira, 12.

Dos 59 postos visitados, apenas um posto, localizado no bairro Velame, está cobrando R$ 6,07 pela gasolina; enquanto 37 estão praticando o valor de R$ 6,29, em diferentes localidades; o que representa 62,71% dos postos visitados.

Conforme a Pesquisa de Combustível do Procon-CG – março/2025, cujos dados foram coletados nessa segunda-feira, dia 10, o menor preço do litro da gasolina comum, R$ 6,07, foi registrado no Posto Sudoeste, localizado na BR-230, N. 1000, no bairro do Velame. A

lém do valor da gasolina, o estudo também aponta os valores cobrados pelo litro do etanol, diesel comum, diesel S-10, e do metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV), bem como o nome e o endereço de cada estabelecimento comercial com o objetivo de auxiliar o consumidor na hora de abastecer seus veículos.

Além disso, o estudo apresenta o preço médio de cada combustível, os comparativos de valores entre os preços no mês atual, em relação à pesquisa anterior, os menores e maiores preços de cada combustível com gráficos distintos para melhor compreensão do consumidor. Informações importantes que podem ser conferidas na íntegra no endereço: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/

“A pesquisa de preços é uma ferramenta importante para que o consumidor abasteça pagando menos e esteja informado sobre a variação de preços em comparação com meses anteriores”, ressaltou o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, lembrando que o consumidor deve denunciar qualquer suspeita de abusividade de preços ou irregularidade.

Para fazer reclamações no Procon de Campina Grande, o consumidor pode utilizar os seguintes canais de comunicação: telefones Disque Procon 151, (83) 98185-8168 (WhatsApp) e (83) 98186-3609 (ligações); o perfil no Instagram oficial do órgão (@procondecampina), o aplicativo “Campina com Você”. O atendimento também acontece presencialmente na sede do órgão, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Prefeito Ernani Lauritzen, 226, no Centro.