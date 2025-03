Mais de 30 bairros de Campina Grande ficam sem água nesta quinta-feira

A Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa) anunciou, nesta quarta-feira (12), a interrupção no abastecimento de água em diversos bairros de Campina Grande nesta quinta-feira (13). A medida será necessária para a realização de uma interligação entre a adutora de 800 milímetros e o sistema de Catolé de Boa Vista.

De acordo com a Cagepa, a suspensão do fornecimento terá início às 6h e a retomada acontecerá de forma gradativa a partir das 21h.

Bairros e comunidades afetados

Ao menos 28 bairros de Campina Grande terão o abastecimento interrompido, incluindo:

Acácio Figueredo

Aluízio Campos

Bodocongó

Catolé

Cruzeiro

Dinamérica

Itararé

Jardim Quarenta

Jardim Paulistano

Jardim Borborema

Lagoa de Dentro

Liberdade

Malvinas

Mirante

Presidente Médici

Portal Sudoeste

Portal Campina

Ramadinha

Ressurreição

Rocha Cavalcante

Rosa Cruz

Santa Rosa

Serrotão

Severino Cabral

Três Irmãs

Velame

Vila Cabral de Santa Terezinha

José Pinheiro

Além disso, a interrupção afetará as comunidades do Estreito, Sítio Lucas e Salgadinho, bem como o distrito de São José da Mata. As cidades vizinhas de Pocinhos e Puxinanã também sofrerão com a falta de água durante o período.

A Cagepa orienta a população das áreas afetadas a economizar água e evitar desperdícios até que o abastecimento seja completamente normalizado.