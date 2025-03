Identificado bar que realiza ‘bingo de mulheres’ na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba identificou um bar em Lagoa de Dentro suspeito de realizar um “bingo de mulheres”, onde mulheres seriam sorteadas como prêmios. A denúncia foi feita pelo padre Adauto Tavares durante uma missa transmitida ao vivo no último domingo (9).

De acordo com o delegado Sylvio Rabelo, um dos proprietários do estabelecimento, que pertence a um pai e filho, prestou depoimento e negou a prática. No entanto, foi confirmado que o local costuma receber mulheres envolvidas com prostituição.

O padre responsável pela denúncia também foi ouvido pela polícia e afirmou ter descoberto o bingo por meio de conversas informais com fiéis após uma missa em um sítio próximo ao bar. Outras testemunhas serão ouvidas, e as investigações seguem em andamento.

O delegado destacou que, embora o estabelecimento continue funcionando para venda de bebidas e petiscos, foi solicitada a suspensão das atividades relacionadas a jogos de azar e possíveis crimes. A Polícia Civil abriu um inquérito para aprofundar as investigações.

*com informações da TV Cabo Branco