Governador em exercício inspeciona obras em Cajazeiras

Ogovernador em exercício Lucas Ribeiro esteve, nesta quarta-feira (12), em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, oportunidade em que inspecionou as obras de construção da creche do programa ‘Paraíba Primeira Infância’ e da reforma e ampliação do Hospital Regional Deodato Cartaxo, que somam investimentos de R$ 20,1 milhões.

A agenda de Lucas Ribeiro foi iniciada nas obras de construção da creche, no Bairro São Francisco, que terá capacidade para 100 crianças. O espaço irá oferecer toda a estrutura necessária para garantir aprendizado e lazer às crianças, representando mais uma ação do governo para fortalecer a política pública voltada para a primeira infância.

“O governo, por meio do programa Paraíba Primeira Infância, firmou parcerias com mais de 200 prefeituras para construção de creches, após uma análise do governador João Azevêdo acerca dessa demanda nos municípios e esses investimentos garantem instalações adequadas para as crianças terem acesso ao lazer e a todo cuidado e, além disso, as mães têm a garantia de que seus filhos estão sendo bem tratados enquanto trabalham”, destacou Lucas Ribeiro.

O programa Paraíba Primeira Infância, que consiste na execução de ações integradas da educação, saúde, assistência social, esporte e infraestrutura é voltado para crianças de 0 a 6 seis anos.

Em seguida, o governador em exercício acompanhou as obras de reforma e ampliação do Hospital Regional de Cajazeiras, que recebe investimentos superiores a R$ 19 milhões. A unidade de saúde passará a contar com setor de urgência com 10 novos leitos, sendo 2 para sala vermelha e 8 para sala de observação. A unidade contará também com 10 novos leitos de Unidades de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin) e 10 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (Utin).

Também estão previstos a implantação de outros 15 novos leitos, sendo 5 para Unidades de Cuidado Intensivos Adulto (Ucia) e 10 leitos de Unidades de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca), contribuindo significativamente para a expansão da assistência materno-infantil de média e alta complexidade para o município e região.

Com a reforma, serão ampliados os leitos de isolamento, enfermaria, alojamento conjunto e total reestruturação do centro cirúrgico que, após as obras, vai contar com 6 leitos de recuperação pós-anestésica, 5 salas pré-parto, parto e pós-parto (PPP), além de dobrar a quantidade de salas de cirurgia, saindo de 3 para 6 salas. Ao todo, a unidade contará com 198 leitos, somando 8.230,58m² de área construída.

Governo da Paraíba realiza uma verdadeira revolução na Saúde com mais de R$ 160 milhões de investimentos apenas nas obras de Cajazeiras, Itaporanga, Patos e João Pessoa, graças à organização financeira do estado que permite investimentos como esses”, acrescentou.