Encontro Crescer 2025 bate recordes de público e de aprovação

O Crescer – Encontro da Família Católica reafirmou sua grandiosidade em 2025, registrando recorde de aprovação e um público circulante de 78.573 pessoas ao longo dos cinco dias de evento. A informação foi destacada pelo coordenador do evento, Gustavo Lucena, em entrevista à Rádio Caturité, em que apresentou os números levantados em parceria com o Instituto ANOVA.

“Contratamos o Instituto ANOVA, do estatístico Bruno Agra, e a pesquisa apontou uma aprovação de 99,8% dos participantes. É quase unanimidade. Além disso, 72,8% afirmaram que a edição de 2025 foi ainda melhor que a de 2024”, afirmou Gustavo.

Outro dado relevante da pesquisa foi a presença de turistas de mais de 16 estados brasileiros, demonstrando a força do Crescer como um dos principais eventos do calendário de turismo religioso do país.

“21,6% do público presente era composto por turistas que permaneceram mais de um dia na cidade. Além disso, tivemos um número expressivo de excursionistas, aqueles que fazem o tradicional bate-volta. O evento está se consolidando cada vez mais como um grande atrativo nacional”, destacou.

Evento cresce e já exige novos espaços

O coordenador também mencionou a necessidade de expansão da estrutura do evento para atender melhor o público, especialmente os jovens e adolescentes.

“O espaço que nos acolhe há mais de 20 anos tem sido um grande parceiro, mas o evento está crescendo e trazendo novas exigências. Precisamos de áreas mais voltadas à formação dos adolescentes, um público que queremos alcançar ainda mais”, explicou Gustavo (foto).

Outro marco importante da edição de 2025 foi a presença da deputada federal Simone Marqueto (SP), referência na bancada católica do Congresso Nacional. Durante sua visita ao evento, ela apresentou dois requerimentos para ampliar o reconhecimento do Crescer no cenário nacional.

“A deputada Simone Marqueto, que integra a Comissão de Turismo, apresentou um requerimento para que o Crescer seja incluído no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo, na categoria de turismo religioso. Além disso, protocolou o PL 756/2025, que reconhece Campina Grande como a cidade que reúne o maior número de famílias cristãs no período do carnaval”, revelou Gustavo.

Os números e as conquistas reforçam a relevância do Crescer para Campina Grande e para o Brasil, consolidando-o como um dos maiores eventos religiosos do país. A edição de 2026 já está confirmada, e 98,8% do público afirmou que pretende participar novamente.