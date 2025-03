Deputado acompanha solenidade da assinatura do acordo de parceria do Museu MAC com o Estado

O Deputado estadual Inácio Falcão (PC do B) esteve acompanhando o governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, que cumpriu uma agenda nesta terça-feira(11) na cidade de Campina Grande. Na oportunidade, o chefe interino do executivo paraibano assinou um acordo de parceria do museu de arte e ciência (MAC) com o governo do estado.

O MAC atualmente é administrado pela UNIFACISA, e o acordo prevê uma parceria com o governo do estado, através da secretaria de estado da educação, para a realização de atividades pedagógicas com os estudantes da rede pública de ensino.

“É um dia muito especial para Campina Grande, porque estamos hoje presenciando um ato que demonstra o compromisso do governador em exercício Lucas Ribeiro em trazer recursos para nossa amada Rainha da Borborema. Os estudantes da rede pública, a partir de agora, vão ter um espaço de troca de experiências pedagógicas, e um ambiente pra sair um pouco da sala de aula, e obter momentos inesquecíveis”, pontuou Inácio Falcão.