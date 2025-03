Bibliotecária Dilene Fátima destaca desafios e realizações da profissão no Dia do Bibliotecário

Nesta terça-feira, 12 de março, é celebrado o Dia do Bibliotecário, uma data que homenageia os profissionais responsáveis por organizar, preservar e disseminar o conhecimento. Em entrevista à Rádio Caturité FM, a bibliotecária Dilene Fátima de Lima compartilhou sua trajetória na área e refletiu sobre os desafios e as conquistas da profissão.

Com uma carreira consolidada, Dilene acumula experiências em diversos projetos voltados para a promoção da leitura e o acesso à informação. Ela já atuou como monitora na disciplina de normalização de trabalhos acadêmicos e participou do programa “É Para Ler”, desenvolvido pela Secretaria de Educação de João Pessoa, incentivando a leitura nas escolas municipais. Além disso, contribuiu com o projeto Biblioteca Itinerante “Livro em Suas Mãos”, promovido pela Prefeitura de Cabedelo em parceria com o Governo do Estado.

Atualmente, Dilene exerce o cargo de bibliotecária documentalista na Biblioteca Central da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde recentemente assumiu a direção do Sistema de Bibliotecas da instituição. Segundo ela, o papel do bibliotecário vai muito além da organização de livros.

“Temos um papel fundamental na disseminação da informação, facilitando o acesso ao conhecimento e gerenciando unidades de informação como bibliotecas e centros de documentação. Nosso trabalho envolve desde serviços técnicos e administrativos até ações educativas e culturais”, destacou.

Dilene também apontou os desafios da profissão, especialmente diante das mudanças trazidas pelo mundo digital. “Precisamos constantemente desenvolver novas habilidades e competências para adaptar nosso trabalho às novas demandas da sociedade e do universo digital”, afirmou.

Quando questionada sobre sua maior realização profissional, a bibliotecária foi enfática: “Nossa maior satisfação é ver os usuários saindo da biblioteca com as respostas que procuravam, com suas buscas atendidas. Isso nos deixa muito felizes.”

Por fim, Dilene aproveitou a oportunidade para homenagear seus colegas de profissão. “Parabenizo todos os bibliotecários e bibliotecárias da Paraíba, do Nordeste e do Brasil, que com dedicação, competência e amor pela profissão, realizam suas funções com excelência.”

O Dia do Bibliotecário reforça a importância desses profissionais no fomento à educação, à cultura e à democratização do conhecimento, tornando as bibliotecas espaços vivos de aprendizado e transformação social.