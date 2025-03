Temporada de visitas à Trânsitolândia começa nesta quarta em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP, realiza nesta quarta-feira, 12 de março, a abertura dos trabalhos da Trânsitolândia em 2025.

A escola vivencial de trânsito da STTP fica na Avenida Dinamérica Alves Correia, no Parque Linear Dinamérica, e é um importante equipamento educacional para o trânsito, alcançando especialmente crianças e adolescentes que são alunos das redes pública e privada de ensino na Rainha da Borborema.

Nesta quarta-feira serão realizadas duas visitas, uma no período da manhã e outra na parte da tarde. Alunos Unidade Pedagógica 16 de Julho e do Colégio Atitude serão recepcionados no local por educadores de trânsito da Divisão de Educação de Trânsito (DET) e agentes de trânsito.

As visitas durarão em média cerca de duas horas e na oportunidade os estudantes irão aprender de forma prática como se aplicam as leis de trânsito e aprender as formas corretas de se comportar nas condições de pedestres e ciclistas, por exemplo.

As visitas são completamente gratuitas e podem ser agendadas através do seguinte site: https://transitolandia.sttp.campinagrande.br/.

O link também pode ser encontrado no site da STTP (STTP | Superintendência de Transito e Transporte Públicos de Campina Grande) e na Bio da conta do Instagram da autarquia de trânsito, que é o @sttp_cg.