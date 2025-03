TCU: inscrições abertas para o Diálogo Público Paraíba

Estão abertas as inscrições para o Diálogo Público Paraíba. O evento, destinado a gestores municipais, será realizado no próximo dia 24, das 8h30 às 17h, na sede do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Cada município poderá inscrever até dois participantes. As vagas são limitadas. Inscreva-se aqui .

Promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em parceria com o TCE-PB, o encontro marca a volta do projeto do TCU direcionado à transformação social e ao desenvolvimento do país. O evento terá a presença dos presidentes do TCU, ministro Vital do Rêgo, e do TCE-PB, conselheiro Fábio Nogueira, além de autoridades das três esferas da federação.

O Diálogo Público Paraíba promoverá debates essenciais para a Administração Pública e para o Desenvolvimento Regional e representa importante fórum de discussão para os desafios enfrentados pelos gestores municipais.



Os painéis serão conduzidos por especialistas e abordarão temas como: “Obras públicas: execução, fiscalização e prestação de contas”, “Primeira infância e gestão municipal: caminhos para uma política intersetorial” e “Transferências especiais: desafios e opor tunidades”.

Os inscritos receberão e-mail do Instituto Serzedello Corrêa (ISC) confirmando a participação no encontro. Mais informações podem ser obtidas por meio do endereço dialogopublico@tcu. gov.br ou pelo telefone (61) 3527-5831.