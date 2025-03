Procon-JP leva alunos de escola municipal para aula prática sobre economia

Dezenas de alunos da 5ª série da Escola Municipal Lions Tambaú, localizada no bairro Anatólia, participarão, na manhã desta quarta-feira (12), de uma aula prática sobre noções básicas de educação financeira em um supermercado da Capital. Os estudantes serão acompanhados pelos fiscais do Procon-JP e receberão certificado de participação.

A aula prática, que vai ocorrer no Supermercado Bemais no Bancários/Timbó, usará exemplos de fácil compreensão para que os estudantes aproveitem o máximo possível o aprendizado.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Júnior Pires, pontua que os fiscais vão ensinar como procurar a validade do produto, além da verificação da legislação que é obrigatória nesses locais e que deve estar disponível para o consumidor no dia a dia.

A ação educativa é uma das várias atividades em comemoração pelo Dia Mundial do Consumidor, celebrado a 15 de março. Os fiscais do Procon-JP vão mostrar aos estudantes como se realiza uma inspeção rotineira a esses estabelecimentos para, além de aprenderem como funciona o setor, receberem noções básicas de economia financeira.

Ao final das explicações, os estudantes receberão uma quantia simbólica para realizarem alguma compra e, assim, utilizar o ensinamento teórico. O encerramento ocorre com um lanche.